«Россети Северо-Запад» повысили надежность электроснабжения в Суоярвском районе

48 деталей потребовалось энергетикам, чтобы собрать на линии электропередачи две деревянные анкерные опоры.
Осталось смонтировать провода. Работы специалисты Карельского филиала «Россети Северо-Запад» закончат до 24 марта. Надежность электроснабжения деревень Хаутаваара и Игнойла в Суоярвском районе станет выше.
Комментирует мастер Карельского филиала Алексей Мацко.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание