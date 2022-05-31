«Россети Северо-Запад» повысят надежность электроснабжения на юге Карелии (ВИДЕО)

Специалистам Карельского филиала перебираться через разлившийся ручей в Кондопожском районе приходится на спецтехнике. Другого пути к линии электропередачи здесь нет. Проехать можно только на «Тингере».

В карельских лесах такая техника незаменима. Энергетики перевозят на ней инструменты для расширения просек воздушных линий.

Всего в этом году Карельский филиал «Россети Северо-Запад» расширит 94,5 гектара просек воздушных линий. Повысим надежность электроснабжения части Петрозаводска и трех районов республики — Кондопожского, Медвежьегорского и Лахденпохского.