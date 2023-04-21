«Россети Северо-Запад» повысят надежность электроснабжения поселков в Прионежском районе

В Карелии из-за паводка болота вышли из берегов. Подъезды к линиям электропередачи превратились в топи.
Вязнет даже гусеничный вездеход. Поэтому у энергетиков с собой всегда лебедка – если и застрянут, то сами смогут выехать.
Карельский филиал «Россети Северо-Запад» меняет изоляторы на линии 35 кВ «Деревянка – Шокша» в Прионежском районе. Работы подрядчик закончит в июне.
Электроснабжение вепсских сел Шокша и Шелтозеро и деревни Педасельга станет надежнее.
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