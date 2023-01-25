«Россети Северо-Запад» проверили ЛЭП в Олонецком районе Карелии после снегопада

Электроснабжение деревни Коткозеро и поселка Верхнеолонецкий в Карелии находятся под контролем энергетиков.

«Медвежья лапа», «бобровый хвост», «вороньи лапки» — всё это названия снегоступов. Их изобрели древние люди, чтобы ходить по глубокому снегу. Тысячи лет назад это были короткие широкие доски, которые крепились к ногам кожаными лентами.

Сейчас снегоступы есть не только у охотников и путешественников, но и у энергетиков. На таких «лапах» можно пройти по линии электропередачи даже там, где лыжи не проедут.

Специалисты карельского филиала «Россети Северо-Запад» проверили линию в Олонецком районе Карелии — снега и льда на проводах нет. Надежное электроснабжение деревни Коткозеро и поселка Верхнеолонецкий под контролем!