890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

«Россети Северо-Запад» в 2021 году отремонтировали в Карелии 162 километра линий электропередачи

Новости. Общество
10:29, 18 Ноября 2021
фото: © Пресс-служба Карельского филиала ПАО «Россети»

Новости партнеров

Мероприятия для подготовки электрических сетей Группы «Россети» к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены на 100%.

Об этом генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021–2022 годов под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

«Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний Группы «Россети» — обеспечить надежность электроснабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации обеспечат необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода», — отметил Андрей Рюмин.

Во всех компаниях Группы «Россети» на 100% сформирован аварийный запас оборудования и материалов. В резерве находятся 6 328 передвижных источников питания общей мощностью свыше 501 МВт. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформированы 9 832 аварийно-восстановительные бригады, обеспечена готовность 47 536 специалистов и 24 041 единицы спецтехники.

В рамках ремонтной программы энергетики Группы «Россети» смонтировали на линиях электропередачи 958 056 новых изоляторов. Для снижения рисков падения деревьев на провода и возникновения низовых пожаров расчищено от сухой растительности 157 587 гектаров трасс ЛЭП. Проведен ремонт 7 407 силовых трансформаторов, 42 888 коммутационных аппаратов, 39 097 трансформаторных подстанций. Физические объемы работ по всем ключевым позициям выросли относительно уровня 2020 года.

В Карелии «Россети Северо-Запад» отремонтировали 162 км линий электропередачи. Особое внимание было направлено на повышение надежности системообразующих линий 110 кВ. На 18 линиях заменено 94 опоры, 1,6 тыс. изоляторов, в том числе на линиях «Сулажгора – Суна», «Деревянка – Ладва», «Кестеньга – Пяозеро», «Лахденпохья – Кузнечное» и др. На линии электропередачи 110 кВ «Олений – Ругозеро», которая проходит в Сегежском и Муезерском районах, заменено более 47 км грозозащитного троса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

17.11.2021 15:30
Капитал
Сколько стоит охрана власти 3
Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»