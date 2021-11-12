«Россети Северо-Запад» в 2021 году отремонтировали в Карелии 162 километра линий электропередачи

Мероприятия для подготовки электрических сетей Группы «Россети» к надежной работе в осенне-зимний период (ОЗП) выполнены на 100%.

Об этом генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на Всероссийском совещании о ходе подготовки субъектов электроэнергетики к ОЗП 2021–2022 годов под председательством Министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина.

«Во многих регионах обслуживания зима уже фактически началась. Ключевая задача для компаний Группы «Россети» — обеспечить надежность электроснабжения при любых погодных условиях. Своевременное выполнение ремонтной программы, готовность оборудования, а также персонала к оперативному реагированию на нештатные ситуации обеспечат необходимые условия для успешного прохождения осенне-зимнего периода», — отметил Андрей Рюмин.

Во всех компаниях Группы «Россети» на 100% сформирован аварийный запас оборудования и материалов. В резерве находятся 6 328 передвижных источников питания общей мощностью свыше 501 МВт. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформированы 9 832 аварийно-восстановительные бригады, обеспечена готовность 47 536 специалистов и 24 041 единицы спецтехники.

В рамках ремонтной программы энергетики Группы «Россети» смонтировали на линиях электропередачи 958 056 новых изоляторов. Для снижения рисков падения деревьев на провода и возникновения низовых пожаров расчищено от сухой растительности 157 587 гектаров трасс ЛЭП. Проведен ремонт 7 407 силовых трансформаторов, 42 888 коммутационных аппаратов, 39 097 трансформаторных подстанций. Физические объемы работ по всем ключевым позициям выросли относительно уровня 2020 года.

В Карелии «Россети Северо-Запад» отремонтировали 162 км линий электропередачи. Особое внимание было направлено на повышение надежности системообразующих линий 110 кВ. На 18 линиях заменено 94 опоры, 1,6 тыс. изоляторов, в том числе на линиях «Сулажгора – Суна», «Деревянка – Ладва», «Кестеньга – Пяозеро», «Лахденпохья – Кузнечное» и др. На линии электропередачи 110 кВ «Олений – Ругозеро», которая проходит в Сегежском и Муезерском районах, заменено более 47 км грозозащитного троса.