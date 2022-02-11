«Россети Северо-Запад» в 2022 году реконструируют 53 км линии электропередачи в Пудожском районе

До конца года сетевая компания заменит 2,5 тысячи изоляторов, установит 1000 новых опор и смонтирует изолированный провод на линии 10 кВ «Кривцы – Корбозеро» в Пудожском районе.

Это повысит надежность электроснабжения деревень Корбозеро, Усть-Река, Кривцы, Приречный, Заозерье.

Изоляторы нужны для крепления и изоляции проводов на воздушных линиях. Фарфор устойчив к механическим и электрическим нагрузкам и хорошо выдерживает атмосферные воздействия. Поэтому отлично подходит для защиты ЛЭП.

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