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«Россети Северо-Запад» в 2022 году реконструируют 53 км линии электропередачи в Пудожском районе

Новости. Общество
10:51, 14 Февраля 2022
фото: © «Россети Северо-Запад»

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До конца года сетевая компания заменит 2,5 тысячи изоляторов, установит 1000 новых опор и смонтирует изолированный провод на линии 10 кВ «Кривцы – Корбозеро» в Пудожском районе.

Это повысит надежность электроснабжения деревень Корбозеро, Усть-Река, Кривцы, Приречный, Заозерье.

Изоляторы нужны для крепления и изоляции проводов на воздушных линиях. Фарфор устойчив к механическим и электрическим нагрузкам и хорошо выдерживает атмосферные воздействия. Поэтому отлично подходит для защиты ЛЭП.

Подробнее в нашем видео.

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