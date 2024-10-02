Россети: ураган вырывает деревья с корнями — завалены дороги и просеки ЛЭП

Филиал Россети Северо- Запад в регионе перешел в особый режим работы.

Как сообщили в госпаблике Россети Северо-Запад, Лахденпохском и Сортавальском районах работает 31 бригада, задействованы 32 единицы техники.



Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии, уточнили в сообществе.



По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится в регионе до пятницы.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Рабочие поделились видео с места происшествия.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» 8-800-220-0-220. Мастер Александр Мартынов, электромонтер Михаил Богданов.

Писали, что Лахденпохский район ожидает прибытия бригад электриков из Пскова.