России может грозить новая пенсионная реформа из-за демографического дисбаланса

Через несколько лет в России может потребоваться новое повышение пенсионного возраста из-за растущего демографического дисбаланса — сокращения числа работающих граждан при одновременном увеличении числа пенсионеров.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на аналитиков Института экономики РАН. Демографическая ситуация ведёт к нарушению соотношения между работающим населением и пенсионерами. По оценкам экспертов, это создаёт устойчивое давление на пенсионную систему и может потребовать её реформирования.

В Государственной Думе же считают, что избежать повышения пенсионного возраста помогут современные технологии.

Технологии колоссально влияют на производительность и позволяют нивелировать такой процесс, как старение населения, — заявила Депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

В качестве решения предлагается активное внедрение цифровизации и роботизации труда, которые могут компенсировать сокращение численности рабочей силы

Официальных заявлений о подготовке новой пенсионной реформы от Правительства РФ не поступало.

Ранее мы сообщали, что страховые пенсии в России повысят в 2026 году.