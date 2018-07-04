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Новости. Общество
20:20, 04 Июля 2018

России предрекли повторение дефолта

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Bank of America Corp. прогнозирует повторение событий 1997-1998 годов, когда мир погрузился в тяжелый экономический кризис, а в России произошел дефолт.

Как сообщает Лента.ру, об этом пишет Bloomberg. По мнению аналитиков, на это указывает схожая динамика индексов. Так, рынки развивающихся стран сокращаются, акции высокотехнологичных компаний дорожают, а экономика США демонстрирует устойчивый рост.

Эксперты отмечают, что жесткая экономическая политика в конце XX века привела к укреплению доллара: за три года он подорожал на 25 процентов, в то время как на рынках развивающихся стран наблюдался спад.

То, что считалось локализованным валютным кризисом с девальвацией тайского бата в 1997 году, вскоре распространилось на другие развивающиеся рынки, кульминацией которого стал дефолт 1998 года в России, напоминает Bloomberg.

В начале июня о грядущем мировом финансовом кризисе предупреждал Всемирный банк (ВБ). Организация отмечала, что в ближайшие пару лет глобальных потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может оказаться весьма тревожной.

Помимо торговых войн и протекционистской политики, угрозу для мировой экономики аналитики ВБ увидели в рисках дефолта развивающихся экономик, резком ужесточении денежно-кредитной политики США, а также наращивании задолженности государственного и частного секторов.

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