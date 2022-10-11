«Голубой огонек» не отменили, несмотря на спецоперацию

В руководстве телеканала заявили, что развлекательный контент обладает психотерапевтирующим действием для зрителей, пишет «РИА Новости».

Телеканал «Россия 1» готов обеспечить своим зрителям новогоднее настроение «по полной программе», заявил «РИА Новости» замгендиректора ВГТРК Александр Нечаев.



Он отметил, что все зрители телеканала могут быть уверены в том, что праздник в Новый год состоится.



«Праздник будет! Так и запишите», — цитирует «РИА Новости» слова Нечаева.



При этом он отметил, что про остальные каналы ВГТРК говорить то же самое пока не может. По его словам, развлекательный контент обладает «психотерапевтирующим, эскапирующим действием» для зрителей, снижает уровень их тревожности.



Отметим, эскапизм чаще всего обозначает бегство от действительности.



Напомним, согласно одному из исследований, половина россиян готова отказаться от новогодних корпоративов.