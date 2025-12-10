В России зафиксирован резкий рост заболеваемости свиным и гонконгским гриппами

В России наблюдается двукратный рост заболеваемости гриппом, вызванным агрессивными штаммами вируса типа А. Эпидемические пороги по ОРВИ и гриппу превышены уже в 8 субъектах РФ.
По данным Telegram-канала «Baza» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора, резкий рост числа заражений агрессивным гриппом А зафиксирован в России. За неделю число заболевших выросло в 2 раза. Наиболее сильную активность показывают два штамма гриппа А: «свиной» A (H1N1) и «гонконгский» A (H3N2) .С мощным мутировавшим вирусом не всегда справляется даже вакцинация.
Его уже прозвали «пятидневным» — именно на столько «выводит из строя» болезнь, давя сильной температурой.
— Болезнь скашивает мгновенно — взрослых примерно за пару часов, а детей «накрывает» за 15–30 минут, — утверждают заболевшие.
Заболевание характеризуется острым началом с резким подъёмом температуры тела до 38–40°C, сильной ломотой в мышцах и суставах, головной болью. К стандартным симптомам часто добавляются тошнота, рвота и диарея. В группе особого риска — пожилые люди из-за возможных осложнений в виде пневмонии. Также диабетики и пациенты на иммуносупрессивная терапии.
В Госдуму уже внесено предложение о переводе работников на дистанционную занятость.
Ранее мы сообщали, что в России распространяется гонконгский грипп A (H3N2).