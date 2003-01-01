Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз

Межправительственное соглашение о взаимной отмене виз подписали Россия и Саудовская Аравия.

Туристический поток из Саудовской Аравии в Россию может увеличиться в 2-3 раза к лету будущего года, прогнозирует Ассоциация туроператоров России.

— Безвизовый режим может начать действовать не раньше, чем в марте 2026 года. Граждане РФ и соответственно Саудовской Аравии получат право безвизового пребывания на территории двух стран в течение 90 дней в году, — уточнили в АТОР.

Сейчас для въезда в Саудовскую Аравию жителям России нужна виза, которую можно оформить онлайн (e-Visa) или получить по прибытии в аэропорту (Visa on Arrival). Оба варианта позволяют находиться в стране до 90 дней и обычно действуют в течение одного года с возможностью многократного въезда.

Согласно данным АТОР, в октябре 2025 года Саудовская Аравия вошла в тройку лидеров на въездном рынке. Оттуда приехали почти 26 тыс. человек, что на 13% больше, чем годом ранее. С целью туризма за три квартала 2025 года из Саудовской Аравии в Россию приехали 47,4 тыс. человек. Годовой темп роста составляет 20%. Туристы из Саудовской Аравии путешествуют по России как группами, так и индивидуально. Наиболее популярные направления для них это Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Туристы из России едут в Саудовскую Аравию, чтобы побывать на святой для мусульман земле. Как отмечают эксперты, стоимость отдыха в стране достаточно высокая, поэтому для классических туристов оплата визы проблемы не составляла.