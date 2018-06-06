Россия и Украина попали в конец рейтинга миролюбия

Россия вошла в десятку наименее миролюбивых стран мира, оказавшись на 154-м месте в "Глобальном индексе миролюбия" международного Института экономики и мира.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация", сообщает "Интерфакс".

По мнению экспертов, еще менее благоприятная ситуация сложилась в Центральноафриканской Республике, Конго, Ливии, Йемене, Сомали, Ираке, Южном Судане, Афганистане и Сирии.

"Очень низкую" оценку получили также Украина (152-я строчка) и еще пять государств - Нигерия, Турция, Северная Корея, Пакистан и Судан.

Белоруссия оказалась на 101-м месте, Казахстан - на 70-м, Молдавия - на 64-м.

Наиболее миролюбивыми признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.

В общем и целом уровень миролюбия на планете снизился, при этом негативная тенденция продолжается четвертый год подряд, заявил Deutsche Welle основатель и директор института Стив Киллели. В 92 странах ситуация по сравнению с 2017 годом ухудшилась, в 71 стране - улучшилась.

По словам Киллели, наиболее неблагополучными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка.