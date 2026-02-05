Россия, Казахстан и Япония стали самыми вирусными направлениями туристическом тренде соцсети «ВКонтакте»

В соцсети «ВКонтакте» набрал более 772 миллионов просмотров вирусный туристический тренд #открываюмир. Самые популярные по количеству публикаций — Россия, Казахстан и Япония. Карелия также на вершине.
Анализ публикаций показал, что пользователи чаще всего делятся короткими видео о путешествиях по России, Казахстану и Японии. Внутри же России наибольший интерес вызывают Карелия, Алтай и Сочи.
Тренд #открываюмир, где авторы делятся маршрутами, лайфхаками и эстетикой поездок, стал одним из самых популярных в разделе «Клипы».
Топ направлений:
1. Россия. Лидер по публикациям и просмотрам. Пользователи активно выкладывают ролики о путешествиях по стране, выделяя три ключевых региона:
— Карелия: показывают набережную Онежского озера в Петрозаводске, архитектуру Кижей и горный парк «Рускеала». Один из авторов предлагает дополнить поездку посещением небольшой деревни Сенная Губа;
— Алтай: популярностью пользуются Телецкое озеро, перевал Кату-Ярык, водопад Учар и окрестности горы Белуха;
— Сочи: авторы делятся видами набережной, зимним кайтсерфингом, сапбордингом и встречами с дельфинами.
2. Казахстан. На втором месте по популярности. В клипах сочетаются природные достопримечательности, вроде Чарынского каньона («Мини-Гранд-каньон») и современная архитектура, например, музей «Нур Алем» в Астане.
3. Япония. Замыкает тройку лидеров с акцентом на гастротуризм. Пользователи рекомендуют пробовать уличную еду, семейные кафе и локальные точки, рамен, онигири, суши и вагю.
Раздел «Тренды» в VK Клипах был запущен в октябре 2025 года. В нем собраны популярные хэштеги, треки и подборки роликов.
Ранее мы сообщали, что тур по Карелии вошел в топ-15 самых дорогих путешествий по России.