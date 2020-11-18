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Россия намерена к 2023 году наполнить свой рынок качественной плодово-ягодной продукцией

Новости. Экономика
22:00, 18 Ноября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Правительство РФ разработает меры ускоренного развития отраслей плодоводства и ягодоводства.

В правительстве РФ утверждена "дорожная карта " по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции. По словам вице-премьера России Виктории Абрамченко, этот документ позволит устранить серьезные барьеры, препятствующие достижению самообеспеченности страны плодами и ягодами.

Как сообщили в федеральном правительстве, в план мероприятий в первую очередь вошла разработка мер ускоренного развития отраслей плодоводства и ягодоводства, внедрение интенсивных технологий производства продукции, обеспечение производителей современной техникой и оборудованием, а также стимулирование производства и реализации высокоурожайного посадочного материала и обеспечение доступа продукции на внешние рынки. Планом также определена задача внедрить современные и отвечающие мировым стандартам интенсивные технологии производства товарной продукции, создать новые и модернизировать действующие технологичные инфраструктурные объекты. Минсельхоз России вместе с "Росагролизингом" и отраслевыми союзами и ассоциациями представит предложения по расширению линейки техники, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизводителям плодово-ягодной продукции и посадочного материала по программе льготного лизинга. Помимо этого, планируется совершенствование нормативной правовой базы по страхованию с господдержкой урожая многолетних насаждений.

Кроме того, в рамках "дорожной карты" предстоит разработать специализированную технику для садоводства и питомниководства, а также оборудование для переработки плодово-ягодного сырья, обеспечить их серийное производство на отечественных предприятиях. В дополнение к этому федеральным министерствам и ведомствам поставлена задача по совершенствованию механизмов стимулирования приобретения конкурентоспособной российской сельхозтехники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности с целью обеспечения качественного сбора, хранения, переработки сельскохозяйственного сырья, включая плодово-ягодное. А в регионах страны предполагается открыть центры дополнительного профессионального образования, базовые кафедры и лаборатории по садоводству и питомниководству.

 

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