Россия обсуждает привлечение афганских мигрантов

Россия и Афганистан проводят переговоры о привлечении афганских трудовых мигрантов.
Основной темой переговоров России и Афганистана стала возможность направления квалифицированных и профессиональных кадров из Афганистана в Россию.
Афганские мигранты скоро, возможно, будут направляться в Россию для удовлетворения потребностей в рабочей силе.
Посол Афганистана в Москве Гуль Хасан рассказал ТАСС, что по этому вопросу «есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов».
Дипломат отметил, что его страна имеет молодое население, и правительство активно работает над экспортом рабочей силы в государства, где она требуется.
Напомним, не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию в 2026 году.