Россия обсуждает привлечение афганских мигрантов

Россия и Афганистан проводят переговоры о привлечении афганских трудовых мигрантов.

Основной темой переговоров России и Афганистана стала возможность направления квалифицированных и профессиональных кадров из Афганистана в Россию.

Афганские мигранты скоро, возможно, будут направляться в Россию для удовлетворения потребностей в рабочей силе.

Посол Афганистана в Москве Гуль Хасан рассказал ТАСС, что по этому вопросу «есть основания рассчитывать на достижение положительных результатов».



Дипломат отметил, что его страна имеет молодое население, и правительство активно работает над экспортом рабочей силы в государства, где она требуется.

Напомним, не менее 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии приедут в Россию в 2026 году.