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Новости. Общество
09:21, 22 Июля 2019
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Россия обсуждала вариант продажи Карелии, пишут финские СМИ

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Во время распада СССР российское руководство рассматривало вариант возвращения утраченных в ходе Второй мировой войны финских земель за деньги.

Россия всерьез рассматривала вариант продажи Карелии финскому государству в 1991 году, на грани распада Советского Союза. Об газете Helsingin Sanomat рассказал тогдашний заместитель министра иностранных дел Андрей Фёдоров, передает Yle.

По его словам, в июле 1991 года комиссия, в которую вошли Фёдоров, глава МИД Андрей Козырев и советник Ельцина Геннадий Бурбулис, составила список регионов, в которых могут появиться и усилиться экстремистские движения, выступающие за автономию, и судьбу которых придется решать на международном уровне. В списке значилась также так называемая "Утраченная Карелия", то есть те земли, которые отошли СССР по Московскому договору 1940 года. Российские власти опасались роста карельского национализма. Среди других регионов значились Курильские острова, Пыталовский район на границе с Латвией, Калининградская область, Крым и граница с Китаем по реке Амур.

В том же году российское руководство обнаружило, что советская казна практически пуста. Тогда они решили определить сумму, за которую можно было бы продать Карелию Финляндии: 15 миллиардов долларов. Продать планировалось также Курилы и Пыталово. Об этом Фёдоров поведал еще в 2007 году в опубликованной в газете "Аргументы недели" колонке.

В том же году он дал Helsingin Sanomat интервью, в котором предположил, что министр иностранных дел Пааво Вяюрюнен и президент Мауно Койвисто знали об этих планах. Сейчас же выяснилось, что финскому руководству не было известно о варианте продажи, поскольку он обсуждался за закрытыми дверями. Президент Койвисто умер в позапрошлом году, а Вяюрюнен подтвердил, что ничего не знал.

Колонка Фёдорова 2007 года была своеобразным ответом на материал газеты «Кайнуун Саномат», в котором рассказывалось, что в 1991-1992 гг. в военном гарнизоне Сантахамина были проведены по распоряжению Койвисто подсчеты того, сколько денег придется отдать России за возвращение Карелии и сколько потратить на восстановление инфраструктуры. По данным издания, Финляндия была готова заплатить России 64 миллиарда марок, а на ремонт готовилась потратить 350 миллиардов марок. В пересчете на современные деньги сумма была гораздо меньше, чем подсчеты российской стороны. Находившийся в то время на пенсии Койвисто опроверг опубликованные в "Кайнуун Саноман" сведения.

По словам Андрея Фёдорова, вопрос о Карелии поднимался в той или иной форме до 1994 года. Тогда было решено, что вопрос о возвращении карельских земель закрыт и что Россия будет самостоятельно развивать регион и выстраивать приграничное сотрудничество.

Андрей Фёдоров является сыном Владимира Фёдорова, который с 1967 по 1973 год отвечал в советском посольстве в Хельсинки за работу с коммунистической партией Финляндии. Семья жила с 1996 по 1969 год в районе Тёёлё, а Андрей ходил в финско-русскую школу.

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Комментарии

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zanoza
2019-07-22 12:31:49
Хотели продать, но финны не стали покупать, т.к. покупать предлагалось вместе с населением, а им только земли нужны были!
Leopol'd
2019-07-22 11:12:40
Какой шанс для кира упущен! Эмигрировал бы в РФ!
кир
2019-07-22 09:53:33
Зачем нужна такая статья сейчас? Вы провели совет национальной безопасности с участием главы Карелии, а мы, в ответ, статеечку для смуты сунули доверчивому читателю. Плохо работаете, прикормленные. :)
Гость
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