Россия отменяет роуминг с соседней страной

Сегодня, 5 ноября, был подписан документ об отмене роуминга в Союзном государстве.

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии одобрил по итогам заседания 5 ноября около двух десятков документов. Один из них — резолюция «О создании комфортных тарифов для пользования услугами связи и передачи данных на территории Союзного государства (отмена роуминга в Союзном государстве)», сообщает ТАСС.

Также подписаны резолюции «О «статусе» продукции белорусских и российских производителей как «товара Союзного государства» и «О развитии пригородного железнодорожного сообщения между областями Республики Беларусь и субъектами Российской Федерации», постановления «О единых правилах в области защиты прав потребителей», «О разработке Стратегии формирования общего информационного пространства Союзного государства», «О выравнивании тарифных условий на перевозки железнодорожным транспортом минерально-строительных грузов для белорусских и российских производителей при поставке на российский рынок железнодорожным транспортом».

Два документа касаются мер по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства и мер по противодействию незаконному обороту табака, табачных изделий на территории Союзного государства.