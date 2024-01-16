Россия ответит на все вызовы: в Карелии продолжается формирование армейского подразделения

Об этом сообщил военный комиссар Республики Карелия Андрей Артемьев.

Такое решение было принято в связи с тем, что в январе 2023 года Министерство обороны России объявило о формировании двух новых военных округов – Московского и Ленинградского, а также армейского подразделения в Карелии.

«В течение уже нескольких дней мы работаем по комплектованию тех подразделений и частей, которые будут дислоцироваться в республике Карелия. Это наши карельские части, которые в интересах страны будут держать рубежи обороны, охранять нашу отчизну именно здесь, на Северо-Западном направлении», – сказал Андрей Артемьев, военный комиссар Республики Карелия.

Ранее на совещании Совета безопасности РФ под председательством секретаря организации Николая Патрушева глава Карелии предложил создать государственную межведомственную комиссию по вопросам размещения на территории республики армейского корпуса. По его словам, госкомиссия сможет комплексно решить ряд инфраструктурных вопросов в приграничных районах республики и обеспечить успешное развертывание воинского формирования в соответствии с задачами, поставленными министром обороны России Сергеем Шойгу.