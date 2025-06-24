Россия первой в мире официально признала власть талибов в Афганистане

С приходом талибов к власти страна была переименована в Исламский Эмират Афганистан.

3 июля Россия официально признала власть талибов в Афганистане. Россия стала первой страной в мире, признавшей Исламский Эмират Афганистан. Спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов подтвердил это решение.

Ранее российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов вручил официальное уведомление афганскому министру иностранных дел.

В Москве заместитель главы МИД Андрей Руденко принял верительные грамоты от нового посла Афганистана Гуль Хасана Хасана. Над афганским посольством впервые подняли белый флаг с шахадой — новый государственный символ, введенный талибами.

МИД России заявил о планах развивать сотрудничество с Афганистаном в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Москва также продолжит помогать Кабулу в борьбе с терроризмом и наркотрафиком. Ранее в России «Талибан» исключили из списка террористических организаций.

Напомним, что талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года после вывода американских войск. Они восстановили Исламский Эмират, существовавший в стране с 1996 по 2001 год.