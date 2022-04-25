Россия приняла решение об уходе с МКС

Глава «Роскосмоса» Рогозин: решение по дате окончания работы России на МКС принято

Решение по дате окончания работы России на Международной космической станции (МКС) уже принято, но публично сообщать о нем «Роскосмос» не обязан, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Мы подготовили свои предложения, <…> они отправлены правительству и президенту. Решение принято уже. Мы не обязаны о нем говорить публично», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Рогозин добавил, что Россия предупредит партнеров по МКС за год до окончания работы. По его словам, такой срок предусмотрен международными обязательствами.