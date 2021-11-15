Россия решила пустить пассажирские поезда в Финляндию, а самолеты на Кубу

Оперативный штаб по предупреждению распространения с коронавирусом снял часть ограничений на авиаперелеты и железнодорожное сообщение.

C 1 декабря Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром. Как сообщили в правительстве РФ, такое решение было принято на очередном заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 16 ноября. Поводом для снятия введенных ранее ограничений на авиаперелеты послужило улучшение эпидемической обстановки в этих странах.

Кроме того, с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Речь идет о двух парах поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.