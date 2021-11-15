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Россия решила пустить пассажирские поезда в Финляндию, а самолеты на Кубу

Новости. Экономика
18:40, 16 Ноября 2021
фото: © Татьяна Тимирханова / «Интерпресс»

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Оперативный штаб по предупреждению распространения с коронавирусом снял часть ограничений на авиаперелеты и железнодорожное сообщение.

C 1 декабря Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой, Мексикой и Катаром. Как сообщили в правительстве РФ, такое решение было принято на очередном заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое состоялось 16 ноября. Поводом для снятия введенных ранее ограничений на авиаперелеты послужило улучшение эпидемической обстановки в этих странах.

Кроме того, с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Речь идет о двух парах поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург – Хельсинки.  

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Комментарии

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Полезный
2021-11-16 19:38:11
Сыр !!! :)
demari
2021-11-16 20:29:25
Полезный, бедолага ..забыл как нормальный сыр выглядит? Поди вас , только перловкой кормют ?
Петровна
2021-11-16 19:29:54
Немного пандемия приутихла,а теперь скоро "каникулы депутатские", заразы навезут вагон опять...
кир
2021-11-16 18:50:51
Не к добру это.
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