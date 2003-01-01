Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились заметно нарастить добычу нефти.

Страны ОПЕК+ запланировали до сентября 2026 года нарастить добычу нефти на 1.65 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой Bloomberg. Такое решение было принято на встрече восьми стран.

«Делегаты заявили, что увеличение будет осуществляться поэтапно — ежемесячно до сентября следующего года», — сообщило агентство.

Как подсчитали в ТАСС, для этого восьми странам необходимо будет ежемесячно увеличивать добычу на 137 тыс. б/с с октября 2025 года.

Об увеличении добычи договорились Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир. По данным ОПЕК, Россия при этом нарастит добычу на 42 тыс. б/с. На столько же увеличит добычу Саудовская Аравия, остальные страны нарастят добычу нефти в меньшем объеме.