«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Расследование
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45 Статьи
Тема недели
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00 Статьи
Новости

Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти

22:50

Теплоход с 70 пассажирами сел на мель в Финском заливе

21:50

Полное лунное затмение наблюдается в Карелии

20:30

Массовая проверка водителей пройдет в Петрозаводске

20:00

Жителей Карелии предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

19:00

В заповеднике на границе Карелии соне помешала спать шумная соседка

18:00

В Карелии 8 сентября температура поднимется до +25°С

17:00

Автомобиль вспыхнул возле заправки на севере Карелии

15:30

В Карелии уменьшилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения

14:30

Значительное землетрясение произошло на западе Турции

13:30

В многонаселенном районе Петрозаводска будут сносить гаражи

12:30

СМИ: в 2025 году из Финляндии депортировали более сотни россиян

11:30

Три бани загорелись под Петрозаводском

10:30

Аферисты обманули молодую жительницу Петрозаводска

09:40

В России ввели госпитализацию для диспансеризации граждан с ограничениями по здоровью

09:00

Спорткомплекс «Курган» временно закроют для тренировок

08:30

Арт-объекты в форме вулканов появятся в парке «Гирвас» в Карелии

08:00

Объявлен конкурс на ремонт дорог в посёлке Элисенваара

07:30

Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка

00:10

Лососёвая икра выросла в цене в среднем на 41%

22:00

В подмосковной зоогостинице издевались над животными

21:00

Лучшего пекаря Карелии выбрали на конкурсе в городе Сортавала

20:00

Жители Карелии делятся кадрами с «тихой охоты»

19:00

Дорогу к Онежскому озеру в Прионежье перекрыли очередным шлагбаумом

18:30

Магазин в Суоярви атаковали змеи

17:45

Воскресенье порадует теплом и отсутствием осадков

17:00

Компания Warner Bros., Disney и Universal обвинили Midjourney в нарушении авторских прав

16:30

В Петрозаводске благоустроят Государев сад за 83,4 млн руб

15:45

Минобрнауки: Вузы узнают число платных мест в ноябре

15:00

Российская вакцина от рака готова к применению

13:50

Дискуссия о сохранении мозаики в Карелии пройдет в городе Сортавала

13:10

В Карелии сократилось число дистанционных мошенничеств

12:30

Автомобиль вылетел в кювет на севере Карелии

12:00

Конфликт в ресторане «Ели-Пели» дошел до суда

11:30

«Просто в шоке»: мужчина вез ребенка на электросамокате прямо по дороге в Петрозаводске

10:45

Стало известно, когда заработает парковка у вокзала в Петрозаводске

10:00

В Минздраве Карелии рассказали, как восполнить дефицит железа и ферритина

09:30

Массовая авария произошла к югу от Петрозаводска

09:00

Город в Карелии вошел в топ популярнейших мест для отдыха осенью

08:30

Схему движения изменили на двух опасных перекрестках в Петрозаводске

08:00

Перечислены сайты, которые будут работать при ограничении интернета

07:30

Врач развеяла популярный миф о влиянии энергетиков на концентрацию

00:10
Россия с сентября начнет увеличивать добычу нефти
Сегодня 22:50 Экономика
Страны ОПЕК+ договорились заметно нарастить добычу нефти.

фото: © Arthur A / Unsplash

Страны ОПЕК+ запланировали до сентября 2026 года нарастить добычу нефти на 1.65 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой Bloomberg. Такое решение было принято на встрече восьми стран.

«Делегаты заявили, что увеличение будет осуществляться поэтапно — ежемесячно до сентября следующего года», — сообщило агентство.

Как подсчитали в ТАСС, для этого восьми странам необходимо будет ежемесячно увеличивать добычу на 137 тыс. б/с с октября 2025 года.

Об увеличении добычи договорились Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Оман и Алжир. По данным ОПЕК, Россия при этом нарастит добычу на 42 тыс. б/с. На столько же увеличит добычу Саудовская Аравия, остальные страны нарастят добычу нефти в меньшем объеме.

