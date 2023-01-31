Россия собирается увеличить выпуск электромобилей в 9 раз

К 2024 году для них появится около 3 тысяч зарядных станций.

В нынешнем году выпуск электромобилей в России увеличится в 9 раз и достигнет 18 тысяч штук, а в следующем их количество вырастет еще вдвое. Такие цифры привел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, выступая на стратегической сессии по электротранспорту.

Как отметили в российском правительстве, в прошлом году в стране было создано 439 быстрых зарядных станций в 12 пилотных регионах. В 2023 году, по словам Белоусова, число пилотных регионов выросло до 34. Они получат федеральные субсидии, и, как ожидается, к 2024 году количество зарядных станций в России достигнет 3 тысяч.