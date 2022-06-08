Россия сохраняет ограничения на въезд в Финляндию

Россия пока не открывает границу с Финляндией, ограничения всё ещё действуют.

Российское посольство ответило 20 июня на заявление Финляндии о снятии коронавирусных ограничений и открытии границы для туристов. Судя по тексту, рассчитывать на поездки в Суоми пока не приходится, пишет «Фонтанка.ру».

«Ограниченный режим пересечения российскими гражданами отдельных участков наземных границ Российской Федерации, в том числе пешеходных и автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации с Финляндской Республикой, установленный распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 763-р, сохраняется», — говорится в сообщении.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, снимаются с 30 июня.