Россия сравнялась с Великобританией по числу долларовых миллиардеров

Россия за год догнала Великобританию по количеству долларовых миллиардеров, их число в обеих странах достигло 128.
При этом совокупное состояние российских богачей сократилось с 469 до 457 миллиардов долларов. Согласно исследованию, за прошедший год в России появилось шесть новых миллиардеров. В мировом рейтинге Россия и Великобритания занимают третье и четвертое места соответственно, сообщает ТАСС.
Тройка лидеров осталась неизменной. На первом месте рейтинга остается США с 1135 миллиардерами (прирост с 1050). На втором месте Китай с 321 миллиардерами (прирост с 304) и на третьем Германия со 170 миллиардерами, что меньше на 14 человек, чем в прошлом году.
В топ-15 также вошли Индия, Швейцария, Гонконг, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.
Исследование основано на базе данных Wealth-X компании Altrata. Национальная принадлежность миллиардеров определяется по юридическому адресу их основного актива.
