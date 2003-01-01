Россия уступила Казахстану по ВВП на душу населения

В 2025 году Россия заняла 5 место среди стран бывшего СССР по ВВП на душу населения, уступив в том числе Казахстану.

В 2025 году валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в России составил 14.26 тысячи долларов. В мире страна заняла 71 место, согласно данным Международного валютного фонда (МВФ).

По этому показателю Россия опустилась на 5 место среди постсоветских республик. Первые три места давно занимают Эстония (32.76 тысячи долларов), Латвия (30.84 тысячи) и Литва (24.37 тысячи). На четвертое место поднялся Казахстан с показателем 14.77 тысячи долларов, обойдя Россию.

За Россией следуют Туркменистан, Грузия, Армения, Молдавия, Белоруссия, Азербайджан. Украина с показателем 6.26 тысячи долларов занимает последнее место в Европе по ВВП на душу населения. В СНГ же на последнем месте, после Узбекистана и Киргизии, оказался Таджикистан (1.43 тысячи долларов).

Первое место в мире по ВВП на душу населения занимает Люксембург (140.94 тысячи), далее идут Ирландия (108.92 тысячи) и Швейцария (104.9 тысячи).