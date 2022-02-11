Россия увеличит количество авиарейсов в Германию, Венгрию, Грецию, на Кипр и Шри-Ланку

С 21 февраля возобновятся международные рейсы из пяти российских городов.

Россия с 21 февраля увеличит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку, а с 1 марта — в Грецию и на Кипр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В частности, число рейсов из Москвы в Будапешт увеличится с семи до 14, а из Петербурга — с четырех до семи. На Шри-Ланку из Москвы можно будет улететь четыре раза в неделю. Из Калининграда в Берлин рейсы будут летать шесть раз в неделю, в Дюссельдорф — пять.

Кроме того, с 1 марта регулярные рейсы из Москвы на Корфу будут летать семь раз в неделю, на Миконос — четыре. Полеты по маршрутам Санкт-Петербург — Афины, Петербург — Салоники, Жуковский — Ираклион, Екатеринбург — Ираклион будут осуществляться дважды в неделю. Также оперштаб принял решение в эти же сроки снять ограничение на регулярные и чартерные рейсы на Кипр из аэропортов России, открытых для международных полетов.

Также принято решение о возобновлении с 21 февраля полетов из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана «по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований», добавили в оперштабе.

Перед полетом в иностранные государства оперштаб рекомендует россиянам пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции.