Россия вошла в тройку стран с самой большой разницей в зарплатах мужчин и женщин

В рейтинг включили страны «Большой двадцатки».

Россия заняла третье место среди стран «Большой двадцатки» по разрыву в оплате труда между мужчинами и женщинами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб разных стран.

Хуже всего ситуация с гендерным равенством в оплате труда в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. На втором месте Индия с разрывом в 30,41%. Россия замкнула тройку лидеров с показателем 30,36% по итогам 2023 года.

Значительная разница в зарплатах также наблюдается в Саудовской Аравии (28,2%), Турции (27,1%) и Великобритании (26,8%). Разрыв более 20% зафиксирован в Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике.

Наименьшая разница в оплате труда между мужчинами и женщинами среди стран G20 — в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

Напомним, ранее сообщалось, что предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей.