Россия выходит из соглашения о военных инспекциях с Финляндией

Россия проинформировала Финляндию о выходе из двустороннего соглашения о дополнительных военных инспекциях.

Россия проинформировала Финляндию о прекращении действия соглашения о проведении дополнительных военных инспекций. Как пишет Лента.ру, об этом 23 мая рассказали в МИД республики.

«Сегодня Финляндия получила информацию от России, что она с 1 июня выйдет из двустороннего соглашения о дополнительных военных [инспекционных] визитах», — говорится в официальном сообщении.

Данное соглашение действовало с 2000 года. Оно предусматривало проведение ежегодно двух инспекций. Финскими военными на территории Западного военного округа и российскими специалистами в Финляндии. Последний раз соответствующие мероприятия проводились до начала пандемии коронавируса.

Соглашение о проведении дополнительных военных инспекций дополняло венский документ, принятый в 2011 году участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В частности, он предусматривает обмен информацией о вооруженных силах.