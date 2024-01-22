Россия выходит на новые перспективные рынки

Владимир Путин принял участие в церемонии начала строительства энергоблока №4 АЭС «Эль-Дабаа» в Египте.

Египет – крупнейшая африканская страна и новый член БРИКС. Это самая крупная экономика среди стран Северной Африки и пятая в Ближневосточном регионе. Участие России в строительстве крупных проектов на территории этой страны имеет давнюю традицию.

О ней Владимир Путин напомнил в своем выступлении на церемонии:

«Это по-настоящему флагманский проект в лучших традициях нашего двустороннего сотрудничества. Напомню, что во второй половине прошлого столетия советские специалисты принимали самое деятельное участие в восстановлении экономики и повышении обороноспособности Египта, помогали строить крупные промышленные и энергетические объекты, такие, например, как Асуанская плотина».

Благодаря правильно выбранной Президентом стратегии развития Россия стала высоко развитой технологической державой. Страна удерживает статус лидера мирового большинства, развивает взаимоотношения с государствами по всему миру, открывая новые горизонты для экономического развития. Это стало главной причиной, по которой правительство Египта обратилось к помощи российских специалистов при строительстве первой в стране АЭС.

Строительство электростанции «Эль-Дабаа» является флагманским проектом российско-египетского энергетического сотрудничества, который обеспечит 10% энергопотребления североафриканской страны. Причем, в отличие от угольных и газовых электростанций, АЭС не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что, безусловно, благотворно скажется на окружающей среде и здоровье людей.

С российской стороны в строительстве АЭС участвует «Росатом», который возводит четыре энергоблока общей мощностью 4,8 тысячи мегаватт.

Часть предприятий «Росатома», производящих оборудование для энергоблоков атомных станций, находится в Карелии. Это законная гордость республики. Предприятие «АЭМ-технологии» активно участвует в проектах поставки высокотехнологичного оборудования для зарубежных проектов корпорации. Карельская производственная площадка в июле этого года поставила оборудование строящейся в Китае АЭС «Тяньвань».