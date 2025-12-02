Россия вышла из соглашения по чрезвычайным ситуациям с Финляндией и другими странами

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о прекращении действия Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в рамках Совета Баренцева/Евроарктического региона.
Документ, подписанный в Москве 11 декабря 2008 года, регулировал взаимодействие между странами-участницами по вопросам предотвращения и ликвидации последствий аварий, катастроф и природных бедствий в арктическом регионе, сообщает Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Первоначально он подписывался с Россией, Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией.
Теперь же решение о прекращении действия Соглашения в отношениях между Российской Федерацией и другими его участниками означает выход России из данного механизма многостороннего сотрудничества по чрезвычайным ситуациям в Баренцевом регионе.
МИД России официально уведомил все стороны Соглашения о принятом решении.
Напомним, Финляндия планирует использовать спутники для наблюдения за границей с Россией.