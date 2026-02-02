Россия вышла из топ-5 самых пьющих стран

Потребление алкоголя в России за два года сократилось более чем на 10%. В 2025 году розничные продажи (без пива) упали на 9.3%, достигнув минимума с 2017 года, а страна заняла 29-е место.
Россияне стали употреблять алкоголь на 10% меньше за два года, сообщает РБК.
Страна вышла из топ-5 самых пьющих и теперь занимает 29-е место.
Основное снижение пришлось на крепкий алкоголь (доля спирта выше 9%): продажи упали на 1,1%, до 119.9 млн дал (декалитров — прим. автора).
При этом фиксируется рост в других категориях: виски, ром, джин, а также настойки и ликёры.
Аналитики называют несколько ключевых причин уменьшения спроса:
— Резкий рост акцизов и цен;
— Демографический сдвиг (старение основного поколения потребителей);
— Снижение интереса к алкоголю у молодёжи и общий тренд на умеренность.
Участники рынка считают это долгосрочным трендом.
В перспективе ожидается сокращение ассортимента, усиление конкуренции и ставка производителей на более дорогие и маржинальные продукты.
Ранее Минздрав сообщал, что алкоголь вызывает четыре группы заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире.