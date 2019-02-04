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Новости. Общество
20:40, 04 Февраля 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина

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Бензин в нашей стране остается одним из самых дешевых в Европе, пишет "Российская газета",

Тем не менее, на свою зарплату россияне могут купить гораздо меньше топлива, чем жители европейских стран.

Россия занимает только 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату. Самый дешевый бензин продается в Казахстане. Литр 95-го там стоит 30,9 рубля. На втором месте Россия и 45 рублей за литр, на третьем - Беларусь и 46,9 рубля за литр бензина.

Самый дорогой бензин в Нидерландах - 117,7 рубля за литр. Чуть дешевле топливо обходится жителям Норвегии, Дании, Италии и Греции. В этих странах литр 95-го бензина обойдется примерно в 112 рублей за литр.

Интересно, что в то время как в большинстве стран в последнее время цены на топливо снизились, в Беларуси, России и Украине они, напротив, выросли. В России рост составил 7,5%. Такой сильный скачок цен на бензин в стране был зафиксирован впервые за последние семь лет.

Несмотря на относительную дешевизну топлива, жители стран СНГ могут себе позволить купить на свою зарплату гораздо меньше бензина, чем их соседи в странах Западной Европы.

Так, на первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург. Показатель равен трем тысячам литров на одного работающего гражданина страны. Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Далее следуют Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров бензина.

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Комментарии

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Мизантроп
2019-02-04 20:57:05
А по зарплате какое место?
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