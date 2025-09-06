Россиян не будут обязывать скачивать приложение МАХ

Интернет-пользователи из нашей страны смогут отказаться от регистрации в национальном мессенджере.

Российское приложение МАХ не будут делать обязательным для всех граждан страны, заявил РИА Новости первый заместитель председателя конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин.

— Главная цель национального мессенджера — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к «Госуслугам» и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идет о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал «Госуслуги», также остаются в доступе, — отметил он.

Напомним, в марте 2025 года компания VK запустила бета-версию приложения МАХ, с помощью которого можно звонить, вести текстовые переписки, отправлять голосовые сообщения и файлы не более четырёх гигабайтов. В ближайшем будущем разработчики сервиса планируют добавить опцию цифровой идентификации личности, не требующей наличия бумажных документов.

Ранее в ТАСС сообщили, что с момента запуска мессенджера число его пользователей превысило 30 млн человек.