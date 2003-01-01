Россиянин победил медведя в рукопашной схватке в тайге

Мужчина смог отбиться от набросившегося на него зверя и остался жив.

Турист из Иркутской области чудом остался жив после драки с медведем, произошедшей в районе бухты Ая на озере Байкал, сообщает «Новое телевидение Сибири».

— Человек и хищник столкнулись в лесу. Медведь прыгнул на туриста и сбил его с ног. Мужчина начал отбиваться, нанося удары ногами и руками в живот и лапы зверя. Тот, испугавшись сопротивления, соскочил с жертвы и убежал в лес, — рассказали там.

По информации телеграм-канала «Байкал без фильтров», шокированный сибиряк пробежал около 16 километров до ближайшей турбазы, откуда его доставили в больницу. Медики зафиксировали у мужчины незначительные царапины на спине и голове. Пострадавший отказался от дальнейшего лечения и отправился домой.

— Медведь, видимо, сам не ожидал встречи с человеком, поэтому оба испугались. Если бы медведь хотел напасть, то от человека не осталось бы живого места. А так, это была случайная встреча, которая обошлась минимальными последствиями для обеих сторон, — прокомментировали инцидент инспекторы Бурприроднадзора.