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Россиян предостерегли от 5 опасных ошибок при снижении температуры

Новости. Общество
00:10, 31 Января 2023
фото: pressserbia.com

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Терапевт объяснила, чего нельзя делать при снижении температуры.

При высокой температуре нельзя забывать про питье и можно принимать душ, рассказала врач-терапевт ЦКБ Управления делами президента России Полина Ермолова. От опасных ошибок при снижении температуры она предостерегла в беседе с «Москвой 24». Ее слова приводит Лента.ру.

Ермолаева призвала не пить больше четырех граммов парацетамола в сутки для снижения температуры. Превышение этой дозы, продолжила она, грозит осложнениями: от повышения давления до токсического поражения печени или острой почечной недостаточности. При снижении температуры, по ее словам, препараты лучше всего чередовать: например, парацетамол с ибупрофеном, либо сменять формы одного и того же лекарства — таблетки на капсулы, свечи или сироп.

Ошибкой врач назвала и решение сбивать невысокую температуру — 37,5 градуса, при которой болит голова и подташнивает. «Естественно, больной хочет избавиться от этих симптомов и выпивает жаропонижающий препарат. Но делать этого не рекомендуется, потому что вирусы и бактерии при высокой температуре гибнут», — сказала она, посоветовав дождаться отметки 38,6 градуса, и только тогда сбивать температуру.

Развеяла врач и заблуждение о том, что при простуде нельзя принимать ванну. «Естественно, горячую ванну принимать не стоит, потому что это усиливает воспаление. Но в душ идти нужно, потому как пот является идеальной средой для развития и размножения бактерий и токсинов, вырабатываемых вирусами при болезни», — сказала она.

Кроме того, Ермолова порекомендовала соблюдать режим питья. «Во время болезни многие не хотят или в принципе не привыкли пить много жидкости. Но это неправильно. Во время вирусной инфекции в организме скапливаются токсины. Чтобы этого избежать, нужно просто много воды, желательно чистой», — объяснила она и призвала при болезни пить по три литра жидкости в сутки.

Наконец, ошибкой она назвала решение закрывать все окна, двери и сидеть в замкнутом пространстве. «При температуре озноб — это защитная реакция организма. Нужно открывать окно около пяти раз в сутки, так как в воздухе циркулируют частички вируса, и проветриванием мы просто удаляем их из комнаты», — констатировала терапевт.

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