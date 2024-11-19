Россиян предостерегли от употребления излишнего количества красной икры

Красная икра к концу года, по данным аналитиков, может стоить на 20% дороже.

Перед праздником за килограмм икры придется отдать минимум одиннадцать тысяч рублей вместо привычных восьми-девяти. Причина — повышенный спрос, дорогая и сложная логистика. На фоне таких новостей появились мошенники, которые продают поддельную икру по заниженной цене. Люди, естественно, хотят сэкономить и попадаются на крючок. Как правильно выбрать икру и сколько ее можно употреблять, написали в «Вечерней Москве».

Если не хотите стать жертвой недобросовестных продавцов, обращайте внимание на место, где продается продукт, — это должен быть крупный супермаркет или специализированный магазин.

Сэкономить при покупке, все же возможно. Тут работают те же схемы, что и с другими продуктами. Сравнивайте цены в разных магазинах, обращайте внимание на акции. Менее очевидный вариант — обратиться с просьбой к другу с Дальнего Востока, если такой есть. Там икра дешевле.

У форели мелкие икринки. Цвет варьируется от темно-желтого до ярко-красного. Во вкусе икры присутствует заметная горчинка.

У икры горбуши нежный вкус без горчинки. Благодаря высокому содержанию Омега-3 жирных кислот икра горбуши способствует снижению уровня холестерина, улучшает работу сердца и сосудов.

Икра кижуча обладает наибольшей пищевой ценностью и оригинальным пикантным вкусом.

Икра нерки очень яркая. Из-за цвета некоторые принимают ее за подделку. У нее нежный вкус с едва ощутимой горчинкой и отчетливый рыбный запах.

Икра кеты считается деликатесом. Икринки имеют крупный размер, светло-оранжевый насыщенный цвет и нежный сливочный вкус. Икринки тают во рту из-за тонкой оболочки, которая лопается при легком нажатии на нее.

«Учитывая высокую калорийность и большое содержание жиров, лучше ограничить употребление икры 20–30 граммами за день. Это очень полезный, но в то же время жирный продукт, который может привести к резкому набору веса. Самый идеальный вариант — есть не бутерброды с икрой, а салаты», — объяснила диетолог Виктория Безнебеева.