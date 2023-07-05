Россиян предупредили о грядущем росте цен на бензин

По словам депутата Госдумы, рост цен на бензин будет ускоряться.

Резкого подорожания бензина на АЗС из-за роста цен на бирже ждать не стоит, тем не менее, вероятно, они начнут повышаться с ускорением. Возможно, что правительство предпримет меры для снижения цен на бензоколонках. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Михаил Делягин.

«Резкого роста цен на бензин ждать не стоит. Но, в целом, безумно завышенные цены вызваны нефтяным маневром, когда налоговая нагрузка была переложена с экспорта сырья на внутреннюю переработку. В итоге переработка стала убыточной, она дотируется государством», — объяснил депутат.

По словам Делягина, поощрение вывоза нефти из страны и подавление, в том числе, налоговыми методами, ее переработки внутри страны неизбежно ведет к росту цен.

«Повышение цен, я думаю, будет ускоряться. Возможно, правительство предпримет меры по снижению цен на бензоколонках», — допустил политик.