Россиян предупредили о новой схеме обмана со списанием долгов

Аферисты ищут людей, попавших в трудную ситуацию, и предлагают им свою помощь.
Мошенники начали активно использовать новую схему обмана, — россиянам предлагают списать долги по госпрограмме, которой на самом деле не существует. Об этом сообщает ТАСС.
Злоумышленники целенаправленно ищут людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Они представляются и сообщают о якобы новой государственной программе или финансовой амнистии, которая позволяет списать все имеющиеся долги.
Для оформления документов аферисты запрашивают у граждан персональные данные, СНИЛС и банковские реквизиты. Полученную информацию мошенники используют для оформления кредитов на имя жертв или для других неправомерных действий.
В некоторых случаях они также требуют предоплату за свои услуги, после получения денег «благодетели» исчезают.
Напомним, ранее в МВД России предупредило о новой схеме мошенничества через мессенджер Telegram.