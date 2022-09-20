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Россиян предупредили о новом способе мошенничества с помощью доставки суши

Новости. Общество
00:10, 21 Сентября 2022
фото: © TeodorLazarev / shutterstock

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Специалисты In4security рассказали о способе мошенничества с помощью сайта доставки суши.

Специалисты компании In4security, занимающейся вопросами информационной безопасности, сообщили, что мошенники начали создавать поддельные сайты сервисов по доставке суши. О новом способе обмана в интернете они предупредили россиян в Telegram. Об этом передает «Лента.ру».

Эксперты компании рассказали, что новый способ мошенничества с помощью фейковых сервисов доставки связан с дейтинг-скамом. По словам специалистов, злоумышленники действуют от лица заинтересованной в общении девушки, которая просит жертв заказать ей суши на поддельном сайте доставки японской кухни.

«Схема продумана с размахом — фейковая доставка работает практически в каждом крупном российском городе, начиная от Москвы и заканчивая Норильском и Южно-Сахалинском», — отметили в компании. Таким образом, мошенники «окучивают» жертв по всей стране, используя при этом один сайт.

При этом, как подчеркнули специалисты, мошенники используют вымышленную сеть доставки, а не копируют дизайн сайтов реальных ресторанов. «Под фишинг такой сайт уже не попадает, а пока получится доказать факт мошенничества, ресурс окупится с лихвой», — отметили в компании.

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