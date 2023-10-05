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Россиян предупредили о подорожании услуг такси к концу года в два раза

Новости. Экономика
20:30, 06 Октября 2023
фото: Freepik

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В сентября стоимость перевозок на такси увеличилась от 5 до 40% в разных регионах.

Минтранспорта РФ заявило о росте цен на такси после вступления в силу новых требований. В некоторых регионах стоимость перевозок подскочила более чем на 40%, в целом по стране рост составил 5%. Что ожидается к концу года — в материале «ФедералПресс».

В первую неделю сентября средний чек на такси составил 451 рубль. Как подсчитали аналитики «Чек Индекс», это на 5% выше, чем в июле. В первую очередь это связывают с тем, что вырос спрос на фоне низкой базы прошлого года. Кроме того, стали дороже обслуживание, лизинг автомобилей, расходы водителей и издержки таксопарков. Стоит учесть и механизмы регулирования спроса и предложения в приложениях агрегаторов такси и искусственный ажиотаж.

Местами цены выросли существеннее. Например, в Москве повышение составило 14%, средний чек достиг 785 рублей. В отдельных регионах России цены выросли на 44%. Основной причиной этого считают недостаточную подготовку местных властей к реализации закона о такси. Предполагается, что контроль за такси в этих субъектах не осуществлялся.

Эксперты считают, что к концу 2023 года стоимость проезда на такси в России увеличится на 10–100%. В данное время на рост цен повлиял не только новый закон, но и сезонность, поэтому в дальнейшем таких скачков не ожидают. Так что, по прогнозам, стоимость услуг такси будет расти примерно на уровне инфляции. Свою лепту внесут и новая регуляторика и затраты, которые она несет для участников рынка.

Однако есть мнение, что услуги таксистов к концу года вырастут в два раза, так как изменения приведут к большим издержкам таксистов. Теперь от водителей такси требуют дорогостоящую страховку, перекрашивать автомобили, проходить медицинский и технический осмотры. Число извозчиков может сократиться на две трети, что, в свою очередь, тоже повлечет увеличение стоимости.

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