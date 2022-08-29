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Россиян предупредили о популярных схемах мошенничества при продаже автомобиля

Новости. Общество
22:00, 08 Сентября 2022
фото: © drive2.ru

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Стало известно, что мошенники могут быстро скопировать ключ продающего авто человека.

Юрист Ирина Минина рассказала о популярных схемах мошенничества при продаже автомобиля. Так, специалист рассказала, как через салоны-однодневки у россиян по сути изымают автомобили. В беседе с «Лентой.ру» эксперт поделилась советами, как не попасться на уловки мошенников.

Собственник автомобиля хоть и находится в более выигрышной позиции, чем покупатель, поскольку рисков, связанных с потерей средств, у него меньше, однако ему также стоит быть осторожным при оформлении сделки, предупредила Минина. «Далеко не всегда мошенники действуют категорично, например, как в случае угона автомобиля. Иногда схемы мошенничества оказываются куда хитрее, и распознать их сложно даже опытному и осознанному продавцу», — поделилась юрист.

«Если автосалон открыт совсем недавно, вас уже должно это насторожить. Владельцы могут предложить продать ваш автомобиль за небольшую комиссию по очень выгодной цене. Для этого попросят подписать доверенность на продажу машины. То есть, по сути, вы не продадите автомобиль, а просто оставите его в салоне и денег при этом не получите», — сообщила Минина.

В проверенном салоне, в отличие от салона-однодневки, собственнику автомобиля предложат подписать договор купли-продажи, рассказала эксперт. При этом человек сразу получит средства за сделку.

«Другая распространенная схема мошенничества при продаже автомобиля — подписание второго договора на другое физическое лицо», — указала Минина.

Юрист рассказала, что при такой схеме мошенничества с собственником сначала подписывается один договор, а через время покупатель возвращается с просьбой оформить новый документ на другое лицо. «Делать этого ни в коем случае нельзя. Через несколько дней покупатель может начать угрожать вам полицией, мотивируя тем, чем вы получили деньги за автомобиль, а затем продали его другому человеку», — объяснила специалист.

«Если при переводе денежных средств безналичным путем покупатель просит у вас реквизиты карты, включая код безопасности, указанный на ее обратной стороне, то это очередная схема мошенничества при продаже автомобиля», — заявила Ирина Минина.

Также к данной схеме относится ситуация, когда собственника автомобиля просят назвать код из СМС.

При наличном способе расчета также нужно быть осмотрительнее, посоветовала Минина. «В случае если покупатель просит расплатиться наличными, вам необходимо проверить подлинность купюр, например, в ближайшем отделении банка либо приобретя специальное устройство для просвечивания купюры на подлинность», — дала рекомендацию юрист. Проверка должна происходить строго при покупателе, указала специалист.

Если при осмотре авто владельца просят показать второй ключ, лучше отказать такому покупателю, посоветовала специалист.

«Взяв в руки ключ, мошенник при помощи специального устройства может скопировать его чип или просто сделать слепок ключа. В результате авто через несколько дней будет угнано», — пояснила Ирина Минина.

Чтобы полностью себя обезопасить, Минина посоветовала выбирать для продажи автомобиля только действующие салоны. Также следует избегать сделок «с рук на руки», считает она. Договор о купле-продаже должен быть только один, подчеркнула она. Документ должен быть в трех экземплярах: для собственника, покупателя и для органов Госавтоинспекции. В момент подписания договора все поля должны быть заполнены, указала Минина.

«Сделка должна проходить по следующей схеме: подписание договора — получение денег — подписание акта приема-передачи, если он оформляется отдельно, и передача ключей и автомобиля. Не давайте будущему владельцу ключи, пока вы не получили деньги», — заявила автоюрист Ирина Минина.

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