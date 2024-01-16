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Россиян предупредили о росте цен на шоколад из-за подорожания какао

Новости. Общество
20:30, 17 Января 2024
фото: © fcafotodigital / istockphoto

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Производители шоколада предупредили о росте цен из-за взлета цен на какао-бобы до максимума за 10 лет.

Рекордное подорожание какао-бобов на фоне мирового дефицита этой культуры вынуждает производителей промышленного шоколада, а вслед за ними и российских кондитеров поднимать цены. В 2024 году они могут вырасти на 15–20%, пишет РБК.

Производители шоколадных кондитерских изделий предупредили о подорожании продукции из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления рубля, а также роста цен логистики и упаковки, рассказали РБК несколько участников рынка.

В начале декабря прошлого года российское подразделение крупнейшего мирового производителя промышленного шоколада и какао-продуктов — швейцарской Barry Callebaut — предупредило партнеров о предстоящем увеличении цен на свою продукцию. С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен составит 20%, следует из копии письма ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».

Письмо от российского подразделения Barry Callebaut поступило производителям шоколада, подтверждает исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. «Нам регулярно приходят оповещения о повышении закупочных цен на сырье, в том числе от Barry Callebaut», — сообщил управляющий подмосковной кондитерской фабрикой «Господарь» Сергей Сурмач.

Причины повышения отпускных цен Barry Callebaut в России объясняет ростом цен на сырье и упаковку, возросшими транспортными расходами и изменением курса рубля. 

Основное сырье для шоколада в России — импортное, напоминает Востриков: какао-бобы выращивают в Африке и Южной Америке. С начала 2023 года курс рубля упал по отношению к доллару на 29%, а логистика подорожала как минимум на 35%, напоминает собеседник РБК. За последний год сырье выросло в цене в среднем на 30–50%, а транспортная упаковка и тара — на 50%, оценивает Сурмач. То, что бобы за год подорожали в два-три раза, подтверждает и гендиректор кондитерской фабрики «Алкион» Алексей Грачев.

Цены на шоколад зависят от закупки производителями какао на бирже, объясняет президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Он отметил, что три года подряд мировой урожай какао-бобов был маленьким и в результате цены выросли. В этом году неблагоприятная погода в Западной Африке поставила под угрозу перспективы урожая у основных поставщиков в Кот-д'Ивуаре и Гане. В конце июня цены на какао-бобы выросли до самого высокого уровня за 46 лет, отмечает РБК.

На Кот-д'Ивуар и Гану приходится две трети поставок какао-бобов в мире, и любое изменение в их производстве значительно влияет на рынок, указала в своем отчете Международная организация по какао (ICCO).

На рынке не первый год подряд наблюдается дефицит предложения, отметил аналитик брокерской компании StoneX Леонардо Россети. По его оценкам, количество запасов какао по отношению к потреблению сократится до 32,2% — это самый низкий показатель сезона с 1984–1985 годов. О глобальном дефиците какао-бобов говорит и ICCO.

Цены на какао-бобы продолжают расти на фоне нехватки предложения. Летом многие не стали заключать контракты на поставку и ждали, когда цена успокоится, но на рынок зашли спекулянты, вспоминает Муравьев. Ситуация привела к тому, что сейчас цена на какао-бобы в Лондоне «баснословно высокая», хотя у производителей они дешевле. Цена тонны какао $4 тысячи — это рекорд за несколько десятилетий, отмечает Востриков: за год она выросла на 80%.

Увеличение цены на 20% не покроет рост стоимости сырья и другие издержки, поэтому производители шоколада будут постепенно поднимать цены, считает Муравьев. «Если взять сегодняшние цены и предположить, что у всех производителей стоимость какао-продуктов будет по текущему рынку, то они должны поднять цены на 60–70% в зависимости от сорта шоколада», — цитирует РБК президента «Победы». Например, горький шоколад, состоящий на 70–80% из какао, при текущем увеличении себестоимости может вырасти в цене на 70–80%, а у молочного шоколада, где меньше какао, цена может вырасти примерно на 20%, оценивает эксперт.

В российских магазинах заметного роста цен на кондитерские изделия из шоколада пока не наблюдается. Согласно данным Росстата, в ноябре 1 кг шоколада стоил в рознице в среднем по стране 1021 руб. — на 2,5% меньше, чем в том же месяце год назад. Глазированные шоколадом конфеты подорожали на 1,6%, до 452 руб. за 1 кг, а натуральные шоколадные конфеты в ноябре стоили 851 руб. за 1 кг — на 0,4% дороже, чем в прошлом году. Стоимость порошка какао в рознице выросла на 2% к прошлому году — до 928 руб. за 1 кг.

Но на фоне подорожания сырья производители уже готовых шоколадных изделий начали уведомлять торговые сети об изменении цен на свою продукцию, рассказал источник РБК на рынке ретейла.

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