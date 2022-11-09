Россиян предупредили о смертельной опасности горячего чая

Гастроэнтеролог рассказала о том, что горячий чай может спровоцировать очень серьезное заболевание.

Любители слишком горячего чая рискуют столкнуться с развитием рака пищевода. Об опасности напитка в беседе с News.ru рассказала гастроэнтеролог Татьяна Елисеева. Ее слова приводит Лента.ру.

Собеседница издания указала, что горячий чай раздражает чувствительные стенки пищевода, провоцируя негативные процессы в тканях.

Она подчеркнула, что самый опасный диапазон кипятка — 60-75 градусов Цельсия. Специалист советует не пить кипяток и дождаться, когда напиток остынет. Определить, достаточно ли остыл чай, несложно: нужно взять чашку в руки, и если она будет обжигать, то стоит подождать еще немного.

«Онкология пищевода — тяжелое и очень серьезное заболевание, предрасположенность к которому нередко передается через гены. В зоне особого риска также курильщики и злоупотребляющие алкоголем», — предупредила Елисеева.