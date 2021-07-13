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Россиян предупредили о «тепловом стрессе» в ближайшие дни

Новости. Погода
16:30, 13 Июля 2021
фото: © Fotolia / WavebreakmediaMicro

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил о «тепловом стрессе» в ближайшие дни.

В ближайшие дни температура в центре Европейской части России может достигнуть и даже превзойти рекордные значения. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на научного руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, воздух прогреется до 35 градусов тепла.

«Если температура около рекордного значения, это значит, что ситуация экстремальна, опасна, выпускаются постоянные предупреждения. Нужно быть очень внимательным сейчас», — призвал специалист.

Он добавил, что даже ночью будет жарко. По словам метеоролога, из-за продолжительной жары высотные дома прогрелись и даже ночью в квартирах температура воздуха остается высокой — это «тепловой стресс».

Ранее врач напомнила, что избежать теплового удара в жару помогут головной убор и легкая светлая одежда. Она также рекомендовала поддерживать в помещении температуру в 20–25 градусов, меньше использовать плиту и духовку при готовке и чаще принимать освежающий душ.

Ранее сообщалось, что аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели.

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