Россиян предупредили о волне мошенничеств после выхода нового гаджета

Эксперт назвал причины роста числа мошенничеств после выхода нового iPhone

Россиянам стоит ожидать всплеска активности злоумышленников в связи с выходом iPhone 15. Об этом в беседе с «Лентой.ру» предупредил специалист в области компьютерной безопасности компании «РТК-Солар» Александр Вураско.

По словам эксперта, в последнее время мошенники не изобретают ничего революционного, эволюционируют уже привычные схемы. При этом они используют актуальные информационные поводы — реакция занимает менее суток.

«Сейчас, например, можно ожидать всплеска мошенничества в связи с выходом iPhone 15. Каждый год после выхода нового iPhone появляются фейковые сайты по продаже телефонов. Сейчас в Telegram пойдут розыгрыши этих телефонов и так далее», — обратил внимание Вураско.