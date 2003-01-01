Россиян предупредили о возможных помехах на телевизорах в сентябре и октябре

С 27 сентября возможны помехи на телеэкранах из-за Солнца.

С 27 сентября по 20 октября 2025 года в России могут появиться помехи при просмотре телевизора.Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

Причиной временных неудобств станет солнечная интерференция — явление, при котором Солнце, спутник связи и приемная антенна на Земле выстраиваются в одну линию.

Подобное происходит дважды в год — осенью и весной. В это время радиоволны Солнца могут временно мешать сигналу со спутников связи. Возможны кратковременные сбои: картинка может «замирать» или пропадать на несколько минут.

Современные технологии сводят помехи к минимуму. Чтобы избежать проблем, связисты подготовили альтернативные источники сигнала, на которые будет переключаться трансляция. В каждом регионе такие помехи могут длиться не более двух недель.

Более подробную информацию о времени возможных помех в регионе можно найти на сайте Российской телевизионной радиовещательной сети или в мобильном приложении «Телегид».

Напомним, 15 сентября на поверхности Земли зафиксировали самую сильную за 3 месяца магнитную бурю. Согласно подсчётам учёных, геомагнитная обстановка продолжит ухудшаться в течение 4-6 суток. Магнитные бури способны негативно влиять на работу земных энергосистем, связь и навигационное оборудование.