Россиян предупредили о вреде ежедневного употребления фруктов

Российский диетолог Дианова: включение фруктов в ежедневный рацион приводит к набору веса.

Российский врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила россиян о вреде употребления фруктов каждый день. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на радиостанцию Sputnik.

По мнению Диановой, включение фруктов в ежедневный рацион может привести к резкому набору веса и повышению уровня сахара в крови. «Если мы будем за раз съедать большое количество фруктов (даже если они не особо калорийные), то превышение разовой нормы может оказывать негативное влияние на организм — например, на печень», — заявила она.

Кроме того, эксперт назвала норму употребления плодов. «Средняя разовая порция фруктов для женщин — 150–200 граммов, для мужчин — 200–250 граммов», — добавила Дианова и отметила, что необходимо учитывать размеры порции основного блюда, если возникло желание добавить к нему фрукт.

В заключение медик отметила, что сладкие плоды лучше использовать в своем рационе в качестве перекуса, и дала рекомендации, как избежать резкого повышения уровня сахара в крови. По ее словам, к фруктам лучше добавлять белково-жировые продукты — например, кусочек сыра или творог.