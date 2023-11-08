Россиян предупредили об аномальной погоде в ближайшие дни

Синоптики предупреждают об аномальном тепле в ближайшие пять дней на территории страны.

Ближайшие пять дней будут теплыми на 80-85% территории России. Исключением станут только шесть регионов Дальнего Востока, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«До понедельника включительно на 80-85% территории страны ожидается теплая погода с температурой выше нормы, существенно выше нормы. Единственный регион, где будет холодно, — это Дальний Восток. В Магаданской области, Якутии, Хабаровском крае температура прогнозируется на 2-4 градуса ниже нормы. Холод ожидает также Забайкалье, Бурятию и Амурскую область — там температура будет на 4-6 градусов ниже климатической нормы. В Якутии морозы ожидаются до 32-34 градусов, например, а в Забайкалье — до 17-22 градусов», — сообщил он.

По словам Вильфанда, теплее всего относительно климатической нормы в ближайшие дни будет в Красноярском крае — в Таймырском, Долгано-Ненецком и Туруханском районах температура ожидается на 12-14 градусов выше нормы. «Это значит, что ночью будет всего лишь минус 15 градусов, а должны быть 25-28-градусные морозы», — сказал он.

Особенно теплая погода также ожидается на юге России — до 6-8 градусов выше нормы. «В Краснодаре, Адыгее температура днем прогнозируется до 15-20 градусов. На Черноморском побережье будет еще теплее — до плюс 18-22 градусов днем», — рассказал метеоролог.